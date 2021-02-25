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Участники митинга оппозиции на площади Франции (20 февраля 2021). Еревaн

В Ереване возобновилась акция оппозиции։ протестующие против Пашиняна перекрывают улицы

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Политика
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Протестующие заявляют, что акции неповиновения продлятся до тех пор, пока премьер Никол Пашинян будет у власти

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В столице Армении оппозиция с утра 25 февраля возобновила акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

© Sputnik / STRINGER
Что не так с заявлениями Пашиняна об "Искандере"?

Сторонники "Движения по спасению родины" перекрыли улицу Верин Антараин на стыке с улицей Сараландж. Активисты скандировали "Армения без Никола", перекрывая улицы как автомобилями, так и "живым щитом". На других участках столицы также проходили аналогичные акции.

По словам члена партии "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна, протестные акции продолжатся до тех пор, пока Никол Пашинян и его команда будут находиться у власти.

Спустя некоторое время активисты разблокировали улицы.

После подписания трехстороннего заявления по Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Ряд оппозиционных сил выдвинул своего кандидата на пост главы правительства – лидера "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна. Оппозиция предлагает отправить правительство в отставку, сформировать временное правительство, а затем провести внеочередные выборы. В свою очередь власти в конце года выступили с предложением организовать досрочные парламентские выборы уже в этом году, не дожидаясь отставки кабмина.

Оппозиционные силы с этим вариантом не согласились, посчитав, что власти сфабрикуют итоги и обеспечат себе воспроизводство. В итоге команда Пашиняна отказалась от идеи досрочных выборов.



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