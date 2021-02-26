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Армен Саркисян. Визит Саломе Зурабишвили в Ереван

Армянская оппозиция провела переговоры с президентом

photo : Sputnik / Aram Nersesyan
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210226/251015223/Armyanskaya-oppozitsiya-provela-peregovory-s-prezidentom.html

Оппозиционеры потребовали не утверждать распоряжение премьер-министра страны Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян по итогам переговоров с оппозицией заявил, что продолжит консультации по увольнению главы Генштаба Оника Гаспаряна, сообщил экс-руководитель Службы нацбезопасности Артур Ванецян. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба

Конкретного решения по данному вопросу пока нет.

Сегодня оппозиционеры встретились с главой республики с требованием не утверждать распоряжение премьера Никола Пашиняна об отставке Гаспаряна.

Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить Гаспаряна.

Популярность главы кабмина сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

Теги:
Акции протеста, Переговоры, Армения, Оппозиция, Армен Саркисян


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