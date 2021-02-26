Армянская оппозиция провела переговоры с президентом

Оппозиционеры потребовали не утверждать распоряжение премьер-министра страны Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян по итогам переговоров с оппозицией заявил, что продолжит консультации по увольнению главы Генштаба Оника Гаспаряна, сообщил экс-руководитель Службы нацбезопасности Артур Ванецян. Об этом пишет РИА Новости.

Конкретного решения по данному вопросу пока нет.

Сегодня оппозиционеры встретились с главой республики с требованием не утверждать распоряжение премьера Никола Пашиняна об отставке Гаспаряна.

Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить Гаспаряна.

Популярность главы кабмина сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.