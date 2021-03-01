Роскомнадзор указал Twitter на грубые нарушения закона

Всего Роскомнадзор направил администрации социальной сети Twitter более 28 тысяч требований об удалении

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщила о грубых нарушениях российского законодательства со стороны администрации микроблога Twitter, передает РИА Новости.

Twitter заблокировал аккаунт китайского посольства в США>>

В частности, по данным Роскомнадзора, с 2017 года администрация Twitter не удалила 2 862 запрещенных материала, среди которых твиты с призывами к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийств и изготовления наркотиков.

Всего Роскомнадзор направил в компанию более 28 тысяч требований об удалении.

Согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей (от 10 тысяч до 100 тысяч долларов). При повторном нарушении сумма наказания увеличивается до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании, подчеркнуло ведомство. В 2020 году компания Twitter Inc. заработала 3,7 миллиарда долларов.

Администрация Twitter регулярно блокирует аккаунты в соцсети по своему усмотрению. Ранее в официальном блоге сервиса появилось сообщение о выявлении и удалении сотни учетных записей, доступ к которым ограничили из-за "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО".

Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина призвала ведомство бороться с соцсетью "техническими средствами".