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Москва и Дамаск обвинили США в передаче гуманитарной помощи ООН боевикам

© AFP / Abdulaziz Ketaz
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210301/251033944/Moskva-i-Damask-obvinili-SShA-v-peredache-gumanitarnoy-pomoschi-OON-boevikam.html

Россия и Сирия возлагают ответственность за ситуацию в лагере на американскую сторону

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Вашингтон оказывает давление на ООН, выпрашивая гуманитарную помощь для жителей лагеря Рукбан в Сирии, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, передает РИА Новости.

В штабе уверены, что данная помощь впоследствии идет на снабжение боевиков.

"Соединенные Штаты используют сложившуюся ситуацию для оказания давления на руководство ООН, регулярно поднимая тему необходимости доставки гуманитарной помощи жителям лагеря. При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз", – говорится в совместном заявлении штабов.

Россия и Сирия возлагают ответственность за ситуацию в лагере на американскую сторону. В документе говорится, что США препятствуют расформированию лагеря, что является главным препятствием на пути восстановления суверенитета и мирной жизни в САР. При этом сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в Рукбане и обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.

Лагерь Рукбан в российско-сирийском заявлении называют американским "конвейером" по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии.

Теги:
США, ООН, Россия, Сирия


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