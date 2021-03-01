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Акция протеста в Армении: противники Пашиняна ворвались в здание правительства

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210301/251036519/Protivniki-Pashinyana-vorvalis-v-zdanie-pravitelstva.html

Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Группа противников армянского премьер-министра Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

В здании расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Они выкрикивали лозунги с требованием отставки главы кабмина, а позже покинули здание.

"Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", – сказал один из участников.

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная техника была неисправна.

Заседание Национального собрания Армении
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Правящая партия Армении заговорила об импичменте президенту страны

По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом.

Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.



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