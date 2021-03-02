Беларусь инициировала процесс экстрадиции Тихановской

По информации следствия, экс-кандидат в президенты вместе с доверенными лицами ее штаба готовила захват зданий исполкомов

ТБИЛИСИ, 2 мар - Sputnik. Следственный комитет Беларуси начал процесс экстрадиции бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на следственные органы.

По информации следствия, была получена информация о том что лица из ближайшего окружения Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату административных зданий на территории Гомеля. Для того, чтобы осуществить этот план, проводились поиски желающих, в том числе среди бывших военных, правоохранителей и сотрудников МЧС.

"С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская", – говорится в сообщении.

Соответствующие документы на экстрадицию Тихановской уже переданы в Генеральную прокуратуру, а сама политик объявлена в розыск.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты оппозиции. В Минске и в регионах акции были сопряжены с беспорядками, и во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.