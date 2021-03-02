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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Реагировать будем"- Лавров о последствиях для США в случае введения санкций

photo: courtesy of Press service of the Russian Foreign Ministry
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210302/251048903/Reagirovat-budem--Lavrov-o-posledstviyakh-dlya-SShA-v-sluchae-vvedeniya-sanktsiy.html

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что анонсируемые санкции США не останутся без ответа

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва последует одному из правил дипломатии – взаимности – в случае введения санкций от США, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта.

"Реагировать будем однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии – это взаимность", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.

Симоновский суд Москвы 2 февраля нашел подлежащим удовлетворению представление ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии общего режима. При этом Навальному будет засчитано время нахождения под домашним арестом – 12 месяцев, согласно сообщению его защиты, в связи с чем в колонии он проведет меньше указанного срока.

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Мосгорсуд 20 февраля признал законным замену условного срока на реальный. Таким образом постановление суда вступило в законную силу.

Навальный находится в колонии во Владимирской области.

Теги:
Санкции, США, Россия, Сергей Лавров


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