Российскую вакцину "Спутник V" могут производить в Узбекистане

В ближайшие дни в Узбекистане начнется процесс массовой вакцинации граждан от коронавируса

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Москва и Ташкент рассматривают возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Узбекистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи в Москве с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловов, передает РИА Новости.

Лавров отметил, что в Москве в эти дни находится делегация Министерства здравоохранения Узбекистана.

"В эти дни будет начинаться массовая вакцинация населения в Узбекистане... Рассматривается вопрос о производстве вакцины "Спутник V" в Узбекистане, она там была в ускоренном порядке зарегистрирована. Мы очень ценим наше сотрудничество на этом направлении", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.

Напомним, первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, была сертифицирована в Узбекистане 17 февраля.