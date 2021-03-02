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Вакцина Спутник-V

Российскую вакцину "Спутник V" могут производить в Узбекистане

© photo: Sputnik / Pavel Livov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210302/251049005/Rossiyskuyu-vaktsinu-Sputnik-V-mogut-proizvodit-v-Uzbekistane.html

В ближайшие дни в Узбекистане начнется процесс массовой вакцинации граждан от коронавируса

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Москва и Ташкент рассматривают возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Узбекистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи в Москве с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловов, передает РИА Новости.

Лавров отметил, что в Москве в эти дни находится делегация Министерства здравоохранения Узбекистана.

"В эти дни будет начинаться массовая вакцинация населения в Узбекистане... Рассматривается вопрос о производстве вакцины "Спутник V" в Узбекистане, она там была в ускоренном порядке зарегистрирована. Мы очень ценим наше сотрудничество на этом направлении", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.

Напомним, первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, была сертифицирована в Узбекистане 17 февраля.



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