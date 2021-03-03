Россия уже работает над ответом на новые санкции США – МИД РФ

Все заявления Соединенных Штатов о санкциях и посылаемых Москве сигналах в МИД назвали "вещанием в пустоту"

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Москва уже работает над ответными мерами на последние санкции, введенные США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За это будьте спокойны. Можете не переживать – и ответ будет, он уже прорабатывается", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, США, заявляя о санкциях в отношении России и посылаемых Москве сигналах, "вещают в пустоту".

"Вот эти заявления госдепа мне напоминают такой сломанный звуковой извещатель. Вот он как бы звук транслирует, заело, и дальше не идет. Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять", – добавила представитель МИД.

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Позже в МИД России заявили, что ответ на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение – это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы, навязать что-нибудь путем давления не получится.