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Парламентские выборы в Армении

Пашинян заявил о готовности провести внеочередные выборы в Армении

© Sputnik / Asatur Esayants
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210303/251063572/Pashinyan-zayavil-o-gotovnosti-provesti-vneocherednye-vybory-v-Armenii.html

В ближайшее время премьер-министр страны намерен встретиться для обсуждения этого вопроса с руководителями парламентской оппозиции

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести в этом году внеочередные парламентские выборы, если на это согласится оппозиция. Об этом пишет Sputnik Армения.

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По его словам, согласование с оппозицией нужно для восстановления общественной солидарности.

"Мы рассматриваем выборы как средство восстановления общественной солидарности. И выборы – механизм решения этого вопроса, возможность для народа выразиться. Чтобы выразить мнение могли не только те наши граждане, которые имеют время для участия в правительственных или оппозиционных митингах, но и все", - добавил Пашинян.

Он отметил, что направил приглашение и намерен в ближайшее время встретиться для обсуждения этого вопроса с руководителями парламентской оппозиции.

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная во время войны в Нагорном Карабахе техника была неисправна.

Акция протеста в Ереване против премьер-министра Никола Пашиняна
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Армянская оппозиция считает отставку Пашиняна неизбежной

По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом.

Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента. Они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Теги:
Парламентские выборы, Армения, Никол Пашинян

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