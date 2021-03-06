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Джо Байден

Байден продлил санкции против Ирана

© AFP / TASOS KATOPODIS
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210306/251091872/Bayden-prodlil-sanktsii-protiv-Irana.html

Введенные в 1995 году при президенте Билле Клинтоне санкции продлеваются ежегодно и модифицируются новыми администрациями президента

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Данный шаг Байдена был ожидаемым – санкции, введенные в 1995 году при президенте Билле Клинтоне, продлевались ежегодно все это время, а также были многократно модифицированы последующими администрациями.

Флаги Ирана
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное

"Действия и политика правительства Ирана, включая распространение (оружия – ред.) и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений, сеть региональной агрессии и кампания, которую оно ведет в этом направлении, поддержка террористических группировок и пагубные действия Корпуса стражей исламской революции и его подручных – все это продолжает быть необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике США", – говорится в документе, который подписал Байден.

США ранее предложили Ирану переговоры по ядерному соглашению с Тегераном, из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке при Дональде Трампе. Иран на данный момент отказался от переговоров, пока не сняты вновь введенные санкции.

Теги:
Санкции, Иран, США, Джо Байден

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