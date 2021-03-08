Суд в США отклонил последнюю апелляцию Трампа по выборам

Несмотря на серию поражений в суде, Дональд Трамп не признает итоги президентских выборов и заявляет о своей победе

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций бывшего президента США Дональда Трампа по результатам президентских выборов, передает РИА Новости.

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Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск Трампа, оспаривающего результаты голосования в Висконсине. В этом штате Трамп проиграл Джо Байдену с разрывом в 20 тысяч голосов. Верховный суд не стал объяснять свое решение.

Ранее Верховный суд уже отказался рассматривать иск Техаса и ряда других штатов, требовавших пересмотра результатов выборов. В Верховном суде работают три назначенца Трампа, однако в инстанции дали понять, что не собираются вмешиваться в подсчет голосов, которым занимаются региональные власти.

В судах нижестоящих инстанций Трамп проиграл примерно 55 дел и выиграл лишь одно — тем не менее оно не повлияло на результаты. При этом политик по-прежнему не признает итоги выборов и заявляет о своей победе.

Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.

После этого палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.