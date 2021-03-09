В России ответили на слова главы европейского регулятора о "Спутнике V"

О российской вакцине есть достаточно информации, доступной не только специалистам, но и обычным людям, подчеркнул политолог

ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Разработчики российской вакцины "Спутник V" требуют извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе за высказывания по поводу закупок этого препарата.

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Так, глава EMA сравнила с "русской рулеткой" процесс одобрения препарата некоторыми странами ЕС напрямую, не дожидаясь решения регулятора.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин высказал мнение, что за заявлениями Виртумер-Хохе стоит политика и недобросовестная конкуренция.

По его словам, о российской вакцине есть достаточное количество информации, доступной не только специалистам уровня и должности Виртумер-Хохе, но и обычным людям.

"Здесь, скорее, мы видим сознательный вброс со стороны конкурентов. Кроме того, сегодня национальные политики говорят то, что им "спускается по разнарядке" от политиков глобальных, тех, кто реально управляет этим процессом. Думаю, что извинений не последует. Даже когда европейцы сами попросят российскую вакцину, они тоже извиняться не будут", – считает Бредихин.

Европейское агентство лекарственных средств ранее начало последовательную экспертизу (rolling review) регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 производства Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.