Глава регулятора в Германии назвал "Спутник V" хорошей вакциной

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Российский препарат "Спутник V" является хорошей вакциной против коронавируса, заявил Томас Мертенс - председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха в Германии, передает РИА Новости.

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Именно комиссия STIKO выносит рекомендации о вакцинации в стране. Мертенс подчеркнул, что российские исследователи имеют большой опыт в работе с вакцинами.

"Это хорошая вакцина, которую, вероятно, в какой-то момент одобрят в ЕС. Российские исследователи имеют богатый опыт с вакцинами", - заявил Мертенс в интервью изданию Rheinischen Post.

Мертенс объяснил преимущества вакцины: "Спутник V" умно построена: как и в случае с AstraZeneca, речь идет о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Однако в отличие от AstraZeneca, в ней используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы".

Он отметил, что в Германии наблюдается нехватка вакцин.

"Причина для разочарования ясна: нехватка вакцин. Это прикрывается всеми возможными аргументами. Но проблема не в порядке приоритизации и не в центрах вакцинации, просто есть дефицит. Все нынешние проблемы связаны с этим", - сказал Мертенс.

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) составляет рекомендации по вакцинации для Германии и является независимым экспертным объединением, деятельность которого координирует входящий в структуру Минздрава ФРГ институт Роберта Коха.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.









