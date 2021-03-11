Россия предлагала помощь замерзавшим штатам, но США отказались

Американские власти выразили заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Россия готова была помочь замерзавшим американским штатам, но США отказались, заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров в интервью РИА Новости.

Необычно холодная и снежная погода охватила в феврале ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов - Техаса, Оклахомы и Луизианы - не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", - сказал дипломат.

По его словам, власти Штатов ответили, что "в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".

Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.