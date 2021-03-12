Вашингтон назвал условие для введения санкций против "Северного потока - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Американские власти обещают новую порцию санкций против газопровода "Северный поток - 2" в случае, если к строительству трубопровода подключились новые компании, сообщает РИА Новости.

Вашингтон активно препятствует строительству "Северного потока - 2" из-за продвижения в ЕС своего сжиженного природного газа. Многие участники проекта находятся в санкционных списках США, но Россия продолжает прокладку.

"Мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе. Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то нет никаких сомнений в том, что администрация выполнит требования закона", - сказал руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс напомнил, что доклады об ограничениях против участников строительства "Северного потока - 2" нужно предоставлять каждые девяносто дней.

Ранее группа республиканцев в палате представителей США выразила обеспокоенность государственному секретарю Энтони Блинкену из-за политики администрации Джо Байдена в отношении "Северного потока - 2". Они считают, что публичные заявления против реализации проекта не подкреплены реальными действиями.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. В начале февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в водах Германии.