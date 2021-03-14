22:20 14 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9606
  • 100 RUB4.5174
  • USD3.3232
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова назвала блокировку российского интернет-контента аморальной

© photo : photo: courtesy of Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Политика
Получить короткую ссылку
7310
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0e/251165809.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210314/251165848/Zakharova-nazvala-blokirovku-rossiyskogo-internet-kontenta-amoralnym.html

Готовится целый пакет законопроектов, которые будут охранять и защищать российских журналистов, российские СМИ и российскую аудиторию, заявила официальный представитель МИД РФ

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik.  Блокируя российский интернет-контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства, заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Sputnik Беларусь.

YouTube логотип
© photo: AFP 2020 / MARTIN BUREAU
Google намерен взимать налоги с блогеров YouTube за пределами США

"Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя... Они своими же руками, демонстрируя абсолютно аморальное поведение в сети... они сами ускорили то, на что мы долгое время не решались, мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство, что касается деятельности американских интернет-монополий", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы все время прислушивались, а как это будет воспринято, а не нарушим ли мы сами некие принципы? Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом... Сейчас готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела", – добавила представитель МИД.

Социальная сеть Фейсбук Facebook
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
Facebook присудили выплатить 650 миллионов долларов жителям американского штата

Ранее Захарова сообщила, что "очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему": сперва Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный на YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" из-за якобы содержащихся в нем "сцен насилия". Затем социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт государственного телеканала "Крым 24".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины от коронавируса AstraZeneca
Спасение от ковида: вакцина от коронавируса наконец в Грузии - фото
Многотысячная акция против строительства Намахвани ГЭС прошла в Кутаиси - видео
Многотысячная акция против строительства Намахвани ГЭС прошла в Кутаиси - видео
Великий пост 2021: календарь питания
Великий пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться