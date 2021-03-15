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Вакцинация Спутником V

Швеция может использовать российскую вакцину "Спутник V"

© photo: Sputnik / Chedli Ben Ibrahim
Политика
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Sputnik Грузия
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По словам шведского координатора, "Спутник V" может стать дополнением к нынешнему плану вакцинации

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрём сообщил, что Швеция уже в июне может получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости со ссылкой на газету Aftonbladet.

При этом Бергстрём отметил высокую эффективность российского препарата.

"Вполне возможно, что те, кто будет прививаться в последнюю очередь, получат эту вакцину", — заявил он.

По словам координатора, "Спутник V" может стать дополнением к нынешнему плану вакцинации.

"Ее использование кажется многообещающим, поскольку ее эффективность оценивается на уровне порядка 93%", — добавил он. Бергстрём также отметил, что уже вел переговоры относительно условия поставки этой вакцины. Пока неизвестно, будет ли ЕС заключать соглашение или отдельные страны.

Ранее сообщалось, что Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае.

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Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,6%.

На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в десятках стран мира, в том числе в Армении, Беларуси, Аргентине, Венгрии, ОАЭ, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории, Казахстане, Молдове и Словакии.

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