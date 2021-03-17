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Флаги ЕС в Брюсселе у штаб-квартиры Евросоюза

Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией

© AP Photo / Francisco Seco
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210317/251191609/Glava-Evropalaty-priznal-nalichie-oshibok-v-otnosheniyakh-s-Rossiey.html

По его словам, применив творческий подход, можно найти новые решения давно возникших проблем, которые укрепят Европу

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в своей статье в австрийском издании Kurier рассказал, что Европа допускала ошибки в отношениях с Россией.

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© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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По его словам, отношения с Россией достигли низшей точки, однако шанс на их перезагрузку имеется. Для этого нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды. Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры, уверен Ляйтль. В ситуации с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, полагает президент палаты.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин не раз делал предложения о сотрудничестве, однако Европа их проигнорировала.

Точками приложения усилий могут стать, помимо прочего, вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией, а также создание трансконтинентальной зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока, резюмирует Ляйтль.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что антироссийские санкции "причиняют всем вред", а экономическая ситуация из-за этого "неудовлетворительна".

Красная площадь в сумерках. Архивное фото
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит, и восстановить диалог с Москвой.

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