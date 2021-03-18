ООН обеспокоена решением Великобритании нарастить число ядерных боеголовок

Как указали в Организации Объединенных Наций, риски ядерного оружия наиболее высоки со времен холодной войны

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Решение Лондона увеличить ядерный арсенал может нанести вред глобальной стабильности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее британское правительство опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, объявив о беспрецедентном увеличении расходов на ВПК и планах нарастить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество таких боеголовок с 225 до не менее 180.

По словам Дюжаррика, увеличение Британией ядерного арсенала "противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия".

Как указал представитель генсекретаря, риски ядерного оружия наиболее высоки со времен холодной войны, в то время как инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями – это "лучший способ укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность".

При этом, ООН приветствует приверженность Лондона миру без ядерного оружия, разоружению, контролю над вооружениями и Договору о нераспространении ядерного оружия, добавил он.