Посольство России заявило об угрозе обрушения отношений с США

ТБИЛИСИ, 18 мар - Sputnik. Отдельные непродуманные заявления американских лидеров ставят отношения России и США под угрозу обрушения, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

Ранее на фоне расширения санкций против Москвы МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации. В ведомстве отметили, что диалог Москвы и Вашингтона находится в тупике и главное в ходе консультаций — найти способы выбраться из него. При этом во внешнеполитическом ведомстве стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".

Посольство в Вашингтоне сообщило, что Антонов вылетит в Москву 20 марта.

В дипмиссии отметили, что "сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".

"Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", - говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что выступают за налаживание диалога с США, напомнив, что обе страны являются членами Совбеза ООН и несут "особую ответственность за международный мир и безопасность".

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя приглашение Анатолия Антонова на консультации в Москву, заявила, что не припомнит такой ситуации.

В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".

Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.

В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,

Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.

В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале