Канцлер Австрии призвал ЕС к скорейшей регистрации "Спутника V"

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ответственные европейские ведомства должны как можно скорее выдать разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости.

Ранее делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) провела в Вене переговоры с Курцем, обсуждалась в том числе тема поставок российской вакцины.

"Что касается "Спутника V" и других вакцин, я категорически настаиваю на том, чтобы ответственное ведомство в Европе как можно скорее выдало разрешение всем безопасным вакцинам. Чем больше в нашем распоряжении вакцин, тем лучше", – сказал Курц в эфире телеканала OE24.

При этом Курц назвал "вполне реальными" шансы Австрии получить "Спутник V".

"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.

Венгрия и Словакия ранее уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС – в Италии – со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция может получить российскую вакцину уже в июне.

На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов).

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V", ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности: эффективность вакцины составила 91,6 процента. Как отмечал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина стопроцентно защищает от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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