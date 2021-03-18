14:25 18 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9620
  • 100 RUB4.5490
  • USD3.3252
Поиск
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц

Канцлер Австрии призвал ЕС к скорейшей регистрации "Спутника V"

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
Получить короткую ссылку
8520
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/12/251202669.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210318/251201239/Kantsler-Avstrii-prizval-ES-k-skoreyshey-registratsii-Sputnika-V-.html

Австрийский лидер назвал "вполне реальными" шансы Австрии получить российскую вакцину "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ответственные европейские ведомства должны как можно скорее выдать разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости.

Ранее делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) провела в Вене переговоры с Курцем, обсуждалась в том числе тема поставок российской вакцины.

"Что касается "Спутника V" и других вакцин, я категорически настаиваю на том, чтобы ответственное ведомство в Европе как можно скорее выдало разрешение всем безопасным вакцинам. Чем больше в нашем распоряжении вакцин, тем лучше", – сказал Курц в эфире телеканала OE24.

При этом Курц назвал "вполне реальными" шансы Австрии получить "Спутник V".

"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
© Sputnik / STRINGER
"Польза превышает риски" – ВОЗ рекомендует продолжать использовать вакцину AstraZeneca

Венгрия и Словакия ранее уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС – в Италии – со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция может получить российскую вакцину уже в июне.

На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов).

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V", ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности: эффективность вакцины составила 91,6 процента. Как отмечал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина стопроцентно защищает от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Австрия, Себастьян Курц

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Огонь уничтожил закрытую квартиру: пожар в жилом доме в Батуми - видео
Огонь уничтожил закрытую квартиру: пожар в жилом доме в Батуми - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться