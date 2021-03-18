ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС – доклад

В докладе фонда "Историческая память" анализируются рассекреченные документы ЦРУ времен после Второй мировой войны

ТБИЛИСИ, 18 мар - Sputnik. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) активно вербовало бывших членов латышского легиона СС, причастных к массовым убийствам мирных граждан, для использования в подрывной работе против Латвийской ССР.

Соответсвующий доклада под названием "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" подготовил фонд "Историческая память".

Как сообщается в докладе, подавляющее большинство латышских агентов ЦРУ в годы Второй мировой войны служили нацистам. Многие из этих агентов были прямо причастны к преступлениям против человечности, в том числе к Холокосту, карательным операциям против мирного населения, блокаде Ленинграда.

В докладе, в частности, приводятся данные о сотрудничестве с ЦРУ латышского легионера СС Яниса Цирулиса, одного из активных участников массовых убийств в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области.

Как следует из анализа ранее рассекреченных документов ЦРУ, особую роль среди агентов играли участники организации "Ястребы Даугавы" (Daugavas Vanagi), в том числе члены ее правления.

"Концентрация нацистских пособников и преступников в латышской агентуре ЦРУ была зашкаливающей, а организация Daugavas Vanagi по праву может считаться одним из ключевых активов американской разведки на латвийском направлении", – говорится в докладе.

Авторы доклада поясняют, почему ЦРУ предпочитало вербовать людей, причастных к преступлениям против человечности.

"На этот вопрос существует вполне рациональный ответ. Участие в нацистских преступлениях само по себе, разумеется, не было преимуществом для кандидатов на вербовку. Преимуществом была служба в организованных нацистами структурах полиции", – отмечается в докладе.

"Служивший в полиции человек обладал более широким кругом контактов и большим числом полезных для оперативной работы специфических навыков, чем обычный военный. ЦРУ предпочитало вербовать полицейских, а полицейские были самым активным образом вовлечены в организованные нацистами преступления", – говорится в документе.

На этой неделе в Латвии отмечался День легионеров. 16 марта 1944 года рота латвийских эсэсовцев под командованием оберфюрера СС Артурса Силгайлиса отбила у красноармейцев высоту с отметкой 93,4 метра. В 1945 году Силгайлис сдался в плен британцам в Германии и после эмиграции в Канаду стал председателем филиала Daugavas Vanagi.

За последнее время российские правоохранительные органы, поисковики и историки в рамках проекта "Без срока давности" выявили много преступлений гитлеровцев против гражданского населения СССР.

В октябре 2020 года в России вынесли первое судебное решение о геноциде. Так суд назвал расправу нацистов над жителями деревни Жестяная Горка Новгородской области: в 1942-1943 годах там убили более 2,5 тысячи человек.

Геноцидом политику Германии в годы войны назвал и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин – абсолютное большинство советских потерь пришлось на мирное население, пояснил он.

В нынешнем году СК сообщил, что создает отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Подразделение займется поиском виновных в массовых убийствах и предотвращением искажения исторических фактов.