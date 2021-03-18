Захарова прокомментировала заявления Байдена о России

Власти США отказались комментировать свои же заявления. Мария Захарова подчеркивает, что "ответов нет в принципе"

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резонансные заявления президента США Джо Байдена о России, подчеркнув, что Вашингтон сам должен объяснить в Москве, "происходящее в российско-американских отношениях", передает РИА Новости.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC сказал, что Владимир Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден назвал российского президента "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.

"Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов – ред.) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит", – сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее МИД сообщил, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили на консультации в Москву, чтобы оценить нынешний контекст отношений с Вашингтоном. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации отношений с Вашингтоном".

В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".

Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.

В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.

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В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" – подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.

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