Пашинян назначил досрочные выборы в Армении

ТБИЛИСИ, 18 мар - Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам премьера, сегодня он встретился с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Стороны констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы.

"Учитывая мои обсуждения с президентом Армении, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения", 20 июня этого года в Армении пройдут досрочные парламентские выборы", - написал Пашинян в соцсети в Facebook.

Ранее о готовности к проведению досрочных выборов заявила "Просвещенная Армения". Лидер фракции Эдмон Марукян предложил подписать меморандум о невыдвижении кандидатов от оппозиции и роспуске парламента.

Кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.

По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об этом. При этом он не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Третьего марта в Генеральном штабе заявили, что Гаспарян будет занимать должность еще как минимум восемь дней.

Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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