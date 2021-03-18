"Кто как обзывается, тот так и называется" - Путин ответил на слова Байдена

Когда мы оцениваем других людей, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, отметил российский лидер

ТБИЛИСИ, 18 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья Джо Байдену, который ранее резко о нем высказался, передает РИА Новости.

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Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу "убийцей", однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.

"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы", — добавил Путин.

Российский лидер отметил, что в истории каждого народа "много драматических и кровавых событий".

"Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя", — сказал он.

Министерство иностранных дел расценило высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что ожидания от новой администрации США "списаны этим хамским заявлением в утиль". Сенатор допустил, что Москва отреагирует и другими действиями, если Вашингтон не извинится.

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