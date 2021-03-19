Пашинян сохранит пост премьера Армении до досрочных выборов

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Никол Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до проведения досрочных выборов в парламент, передает Sputnik Армения.

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Накануне глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы.

"Пашинян будет временно исполняющим обязанности... Другой сценарий не обсуждался", – сказал журналистам в парламенте вице-спикер Ален Симонян.

Премьер выступил с таким заявлением после встречи с Гагиком Царукяном – лидером партии "Процветающая Армения", имеющей первую по численности оппозиционную фракцию. Помимо этого, Пашинян провел консультации и с лидером "Просвещенной Армении" (вторая оппозиционная сила в парламенте) Эдмоном Марукяном.

Согласно Конституции, внеочередные выборы в парламент проводятся не ранее чем через 30 дней после роспуска парламента, и не позднее чем через 45 дней после него. Парламент может быть распущен после того, как депутаты дважды не изберут нового премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае, действующий премьер продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

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