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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И обмениваются папками после церемонии подписания договора о добрососедстве

Россия и Китай продлевают соглашение о добрососедстве

photo: courtesy of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Политика
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Sputnik Грузия
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Соглашение поможет придать новый импульс развитию двусторонних отношений, заявил глава МИД Китая

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем будут автоматически продлены на пять лет, решение принято по итогам переговоров глав МИД двух стран Сергеем Лавровым и Ван И, передает РИА Новости.

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Документ подписали лидеры двух стран Владимир Путин и Цзян Цзэмин 16 июля 2001 года, 28 февраля 2002 года соглашение ратифицировали. Договором предусматривается автоматическое продление на пятилетний период.

"В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений", – сказал Ван И.

Он выразил уверенность, что соглашение поможет обеим сторонам достичь новых договоренностей, а также придать новый импульс развитию отношений. Также министр выразил мнение, что документу с течение времени понадобится новое наполнение, чтобы адаптировать его к новым условиям двусторонних отношений.

Контейнерный грузовой поезд. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК)
© AP Photo / POOL
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По словам Ван И, в последние дни "горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями" в адрес Пекина и Москвы, но они знают, что "ложь под надуманным предлогом и попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и России уже далеко ушло в прошлое".

"Справедливость в конечном итоге восторжествует в мире. Несмотря на то, что меняется международная ситуация в мире, наша решимость отстаивать международную справедливость остается неизменной. Это попытки не могут воспрепятствовать шагам Китая вперёд и не может менять историческую тенденцию", – отметил министр.

Попытки вмешательства не могут воспрепятствовать движению Китая вперед и не может менять историческую тенденцию, заключил Ван И.

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Теги:
Китай, Россия

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