В Армении отменили военное положение

Проект решения инициировала парламентская оппозиция, а правящее большинство поддержало его

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Национальное Собрание Армении в среду на пленарном заседании отменило военное положение в стране.

Военное положение в стране было введено 27 сентября 2020 года во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Инициатива принадлежала оппозиционными фракциями "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". За проголосовали 118 депутатов, против – один и один воздержался.

Отмена военного положения нужна для проведения внеочередных парламентских выборов.

Особый режим ввели в стране из-за эскалации многолетнего конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего соглашения о мире парламент отказался отменять его, так как это позволило бы оппозиции инициировать процесс отставки Пашиняна.

Премьер потерял популярность из-за невыгодных для Еревана условий прекращения огня: Азербайджану вернули Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Армении начались беспорядки, возник конфликт между сторонниками главы правительства и военными.

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