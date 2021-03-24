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Здание Национального Собрания Армении

В Армении отменили военное положение

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210324/251255310/V-Armenii-otmenili-voennoe-polozhenie.html

Проект решения инициировала парламентская оппозиция, а правящее большинство поддержало его

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Национальное Собрание Армении в среду на пленарном заседании отменило военное положение в стране.

Военное положение в стране было введено 27 сентября 2020 года во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Никол Пашинян
photo : Sputnik
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Инициатива принадлежала оппозиционными фракциями "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". За проголосовали 118 депутатов, против – один и один воздержался.

Отмена военного положения нужна для проведения внеочередных парламентских выборов. 

Особый режим ввели в стране из-за эскалации многолетнего конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего соглашения о мире парламент отказался отменять его, так как это позволило бы оппозиции инициировать процесс отставки Пашиняна.

Премьер потерял популярность из-за невыгодных для Еревана условий прекращения огня: Азербайджану вернули Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Армении начались беспорядки, возник конфликт между сторонниками главы правительства и военными.

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Теги:
Армения

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