США и ЕС будут координировать действия по политике России

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Вашингтон и Брюссель решили скоординировать шаги по вопросу отношений с Москвой, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

"Наказать неправильную Россию" – что Лавров рассказал об отношениях с ЕС>>

Ранее Боррель назвал Россию "опасным соседом", которого нужно сдерживать и противодействовать ему. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва подавляет политическое инакомыслие и усиливает внутренние репрессии, а также агрессивно ведет себя за пределами своих территорий, способствуя дестабилизации в соседних государствах.

"Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому", – сказал он на пресс-конференции.

В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала ему заняться проблемами внутри Альянса, а после их удачного решения поделиться опытом с Москвой.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель. Он уже принял участие в двухдневном заседании глав МИД НАТО и выразил желание провести переговоры с руководителями институтов ЕС. Также Блинкен встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и пообщался с Боррелем. Перед переговорами фон дер Ляйен сообщила, что они коснутся вопросов совместной борьбы с коронавирусом, климата, международной торговли, а также взаимоотношений с Турцией, Китаем и Россией.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале