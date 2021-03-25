Япония намерена договориться с Россией по Курилам

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна намерена решить проблему Южных Курил путем диалога с Россией, передает РИА Новости.

Япония погружается во тьму>>

Глава японского правительства отметил, что этот вопрос должен решиться на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Он также напомнил, что в сентябре 2020 года в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны подтвердили решимость ускорить переговоры.

"В нашей позиции продвигать переговоры на основе уже достигнутых договоренностей изменений нет. Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора", – сказал Суга в ходе слушаний в парламенте.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в свою очередь подтвердил готовность Токио продвигать совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах.

"По каждому из проектов проводятся встречи специалистов и рабочих групп в режиме онлайн", – сказал министр.

Мотэги напомнил, что в октябре прошлого года во время переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым они "пришли к общему мнению о необходимости продвижения сотрудничества в пяти областях – выращивание морепродуктов, тепличное выращивание сельхозпродуктов, туризм, переработка мусора и ветряные электростанции". В частности, были осуществлены два пилотных проекта в сфере переработки мусора и туризма с участием японских туристов.

Сложные отношения

Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

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