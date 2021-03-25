США нарастили импорт нефтепродуктов из России до рекорда

Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В 2020 году США нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA), передает РИА Новости.

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В EIA отмечают, что это произошло несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и неоднозначную энергетическую геополитику Вашингтона по отношению к России.

Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%. Таким образом, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции традиционно одного из крупнейших поставщиков Саудовскую Аравию.

Доля России в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в прошлом году достигла почти 7%, что также является рекордом. Еще 20 лет назад она не превышала и 1%. Преодолев этот порог только в 2001 году и достигнув 5,5% в 2011 году, а затем снизившись и вновь поднявшись уже до 5,7% в 2019-м.

Как отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко, говорить о критической зависимости США от поставок из России, несмотря на их рекордные показатели, не приходится.

"При необходимости нефть из России заменяется, скажем, нефтью с Ближнего Востока и наоборот, хотя у каждого сорта нефти свои особенности и они не всегда полностью взаимозаменяемы", – заявил он РИА Новости.

По мнению Маринченко, рост российских поставок может быть вызван жесткими санкциями против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы. "Трейдеры пытаются заменить эту нефть, в том числе российской нефтью марки Urals, которая также является относительно тяжелой", – рассказал эксперт.

Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт нефти из России в США в 2020 году упал на 45 процентов – до 73 тысяч баррелей в сутки (уровень 2018 года). Это восьмое место по объему поставок нефти в Штатах.

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