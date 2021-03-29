Песков прокомментировал решение Пашиняна об отставке

Глава правительства Армении Никол Пашинян накануне заявил, что подаст в отставку в апреле месяце

ТБИЛИСИ, 29 мар - Sputnik. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку не требует незамедлительного разговора с российским лидером, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Накануне во время рабочей поездки в Армавирскую область глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он отметил, что до проведения внеочередных парламентских выборов в стране будет исполнять обязанности главы кабмина.

"Во-первых, он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора", – цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, лидеры Армении и России общались совсем недавно, и контакты происходят постоянно.

Ранее Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Премьер выступил с таким заявлением после встречи с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Помимо этого, Пашинян провел консультации с лидером "Просвещенной Армении" Эдмоном Марукяном.

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