Песков рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с США

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Москва будет выстраивать отношения с новой администрацией США по итогам ревизии действий американских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Россия уже работает над ответом на новые санкции США – МИД РФ>>

"По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию", – сказал Песков журналистам.