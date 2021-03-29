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аместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с США

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210329/251311430/Peskov-rasskazal-kak-Rossiya-budet-vystraivat-otnosheniya-s-SShA.html

Внешнюю политику России, согласно Конституции, определяет глава государства

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Москва будет выстраивать отношения с новой администрацией США по итогам ревизии действий американских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Россия уже работает над ответом на новые санкции США – МИД РФ>>

"По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию", – сказал Песков журналистам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: courtesy of Press service of the Russian Foreign Ministry
"Реагировать будем"- Лавров о последствиях для США в случае введения санкций

Он напомнил, что по Конституции РФ внешнюю политику определяет глава государства. "Именно он это сделает", – добавил представитель Кремля.

На прошлой неделе ЕС впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Позже в МИД России заявили, что ответ на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение – это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы, навязать что-нибудь путем давления не получится.

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