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Охранник проходит мимо флагов Азербайджана и Армении на открытии переговоров в Женеве, Швейцария

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Москве?

© REUTERS / Denis Balibouse
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210329/251311678/glavi-mod-armenia-azerbaijan-vstretyatsya-v-moskve.html

Глава армянского МИД опроверг слухи о его возможной встрече в Москве с азербайджанским коллегой

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве не планируется, сказал глава армянского внешнеполитического ведомства Ара Айвазян, передает Sputnik Армения.

Лавров проведет встречи с главами МИД Армении и Азербайджана>>

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский министр Сергей Лавров 2 апреля проведет встречи на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ с главами МИД Азербайджана и Армении.

"Я отправляюсь в Москву с целью участия в заседании Совета глав МИД стран-участниц СНГ. На данный момент встреча с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым не планируется. Однако, контакты с коллегами по СНГ на полях саммита, естественно, будут", – сообщил министр.

Лавров и Айвазян встречались 18 февраля в Москве. Тогда обсуждалось развитие многоплановых союзнических отношений между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Также состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
photo : Sputnik / POOL
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Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. Тогда было заявлено о полном прекращении огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В соответствии с данным соглашением, подразделения Азербайджанской армии вошли в Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вместе с этим вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора расположен российский миротворческий контингент.

В течение ближайших трех лет будет установлен план строительства нового пути по Лачинскому коридору для обеспечения связи между Арменией и Ханкенди. Внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся на территории Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Ожидается разблокировка экономических и транспортных связей. Будет обеспечено транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

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