Беларусь вводит контрсанкции

Указ называется "О применении специальных мер": его приняли для защиты национальных интересов Беларуси

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал о контрсанкциях в отношении отдельных государств, сообщает Sputnik Беларусь.

"Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь", – уточнили в пресс-службе главы государства.

Документом предусмотрен запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.

Конкретный перечень работ, товаров, иностранных граждан и компаний будет установлен Советом министров.

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий - 17 декабря. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

В МИД республики по этому поводу заявили, что подготовили ответ на очередные ограничительные меры ЕС.