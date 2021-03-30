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Пиcьменный набор главы государства

Беларусь вводит контрсанкции

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210330/251327147/Belarus-vvodit-kontrsanktsii.html

Указ называется "О применении специальных мер": его приняли для защиты национальных интересов Беларуси

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал о контрсанкциях в отношении отдельных государств, сообщает Sputnik Беларусь.

"Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь", – уточнили в пресс-службе главы государства.

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Документом предусмотрен запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.

Конкретный перечень работ, товаров, иностранных граждан и компаний будет установлен Советом министров.

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий - 17 декабря. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

В МИД республики по этому поводу заявили, что подготовили ответ на очередные ограничительные меры ЕС.

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