Путин, Меркель и Макрон провели переговоры – что обсуждали лидеры стран

В Кремле отметили, что переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, а главы государств условились о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел переговоры в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте Кремля.

Кремль ответил на заявления Лондона о "российской угрозе">>

В сообщении отмечается, что особое внимание лидеры государств уделили объединению усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

"В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", – рассказали в Кремле.

Также стороны обсудили ситуацию в Ливии, констатировав соблюдение противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий, и в Сирии, отметив остро стоящие вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи.

Глава российского государства во время обсуждения обстановки в Беларуси отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Также руководители России, Германии и Франции четко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении.

"Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность", – добавляется в сообщении.