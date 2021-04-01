Вблизи строительства "Северного потока – 2" появились военные корабли

О появлении военных кораблей и самолетов в районе проведения строительных работ сообщила компания Nord Stream 2 AG

ТБИЛИСИ, 1 апр – Sputnik. Первой в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" еще несколько дней назад появилась неопознанная подводная лодка.

"С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи", - предупредил оператор проекта.

Но на подлодке все не закончилось: 29 марта вокруг "Фортуны" начал ходить по кругу боевой корабль польских ВМС. Судну обеспечения "Спасатель Карев" пришлось идти параллельным курсом для сопровождения.

Тем временем начали проявлять активность и гражданские суда иностранных государств. Как отмечает Nord Stream 2 AG, они опасно приближаются к барже и отказываются реагировать на запросы экипажа.

"Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях, как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта", - уточняется в заявлении Nord Stream 2 AG.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.