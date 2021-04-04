Парламентские выборы в Болгарии стали самыми дорогими

По словам премьер-министра Болгарии, выборы в парламент обойдутся в 76 миллионов евро, при этом 50 миллионов евро пошли на аппараты голосования

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Проходящие в Болгарии парламентские выборы стали самыми дорогими в истории, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, передает РИА Новости.

Избирательные участки открылись в это воскресенье в 7.00 и закроются в 20.00. В выборах принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6 985 кандидатов. По всей стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков и еще 465 заграницей.

"Благодарю всех, кто участвовали в подготовке выборов. Они проделали огромную работу... Это самые дорогие выборы. Скорее всего, они обойдутся в 150 миллионов болгарских левов (около 76 миллионов евро - ред.)", - цитирует Борисова местное издание Novinite.

Как отметил Борисов, примерно 50 миллионов левов (25 миллионов евро) ушло на аппараты для голосования.

Сам премьер-министр уже проголосовал на избирательном участке в своем родном городе Банкя. "Я желаю всем удачи. Партия ГЕРБ провела самую терпимую кампанию, мы никого не оскорбили, и мы получили огромную поддержку от всех моих европейских коллег", - добавил он.

Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набрав 33,54% голосов, Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.

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