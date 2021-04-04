16:27 04 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0446
  • 100 RUB4.5048
  • USD3.4343
Поиск
Парламентские выборы в Болгарии

Парламентские выборы в Болгарии стали самыми дорогими

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/04/251368632.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210404/251368662/Parlamentskie-vybory-v-Bolgarii-stali-samymi-dorogimi.html

По словам премьер-министра Болгарии, выборы в парламент обойдутся в 76 миллионов евро, при этом 50 миллионов евро пошли на аппараты голосования

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik.  Проходящие в Болгарии парламентские выборы стали самыми дорогими в истории, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, передает РИА Новости.

Избирательные участки открылись в это воскресенье в 7.00 и закроются в 20.00. В выборах принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6 985 кандидатов. По всей стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков и еще 465 заграницей.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Израиль, Франция, Болгария: куда смогут поехать граждане Грузии на работу

"Благодарю всех, кто участвовали в подготовке выборов. Они проделали огромную работу... Это самые дорогие выборы. Скорее всего, они обойдутся в 150 миллионов болгарских левов (около 76 миллионов евро - ред.)", - цитирует Борисова местное издание Novinite.

Как отметил Борисов, примерно 50 миллионов левов (25 миллионов евро) ушло на аппараты для голосования.

Сам премьер-министр уже проголосовал на избирательном участке в своем родном городе Банкя. "Я желаю всем удачи. Партия ГЕРБ провела самую терпимую кампанию, мы никого не оскорбили, и мы получили огромную поддержку от всех моих европейских коллег", - добавил он.

Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набрав 33,54% голосов, Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Парламентские выборы, Болгария

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Шествие против комендантского часа и ковид-ограничений в центре столицы Грузии 3 апреля 2021 года
Отмените комендантский час! В Тбилиси прошла новая акция протеста - фото
Столкновения с полицией в Намахвани: противники ГЭС продолжают протестовать - видео
Столкновения с полицией в Намахвани: противники ГЭС продолжают протесты - видео
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться