США вводят против Турции новые санкции за сотрудничество с Россией

Санкции введены против турецкого ведомства и четырех его сотрудников по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA)

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. США вводят санкции против турецкого управления по оборонной индустрии SSB за связи с оборонным сектором РФ, говорится в уведомлении в официальном издании властей США – Федеральном регистре, сообщает РИА Новости.

Под санкции попали также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.

Уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля. Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями.

Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 миллионов долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.

Вашингтон ранее уже ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников. По словам тогдашнего госсекретаря США Майка Помпео, решение было связано с покупкой Анкарой российских С-400.