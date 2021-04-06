Беларусь закроет посольства в ряде стран

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Беларусь закроет посольства в нескольких странах, где работа диппредставительств не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей, передает Sputnik Беларусь.

Дипломат сделал заявления по итогам совещания у главы государства по оптимизации сети белорусских загранучреждений.

"Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства - там, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи. Мы уделим внимание расширению нашего присутствия в перспективных с нашей точки зрения регионах, о чем неоднократно говорил президент Беларуси Александр Лукашенко", - сказал Макей

При этом глава МИД не уточнил, в каких именно странах закроется представительство Беларуси и где дипломатическое присутствие страны усилится.

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