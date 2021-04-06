22:15 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М

Россия и США провели обмен данными по ядерным арсеналам

© photo: Sputnik / Илья Питалев
Политика
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/06/251389377.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210406/251389414/Rossiya-i-SShA-proveli-obmen-dannymi-po-yadernym-arsenalam.html

По обновленным данным, за полгода РФ увеличила число ядерных боеголовок на 9, а США – уменьшили на 100

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. США и Россия в первый раз после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений обменялись информацией о числе ядерных боеголовок и ракет.

Ядерные державы обмениваются данные о стратегических силах раз в шесть месяцев, в последний раз это произошло 1 сентября минувшего года.

Флаг у Штаб-квартиры ООН
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
ООН обеспокоена решением Великобритании нарастить число ядерных боеголовок

Согласно сообщению Госдепартамента США, за полгода РФ увеличила число ядерных боеголовок на 9, а США – уменьшили на 100. У России на 1 марта было 517 баллистических ракет (1456 боеголовок), у Штатов – 651 (1357).

Кроме того, в РФ на три увеличилось количество развернутых и неразвернутых пусковых установок – до 767, у США этот показатель остался прежним – 800.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, документ предусматривает, что каждое государство сокращает ядерные арсеналы, чтобы они не превышали 700 баллистических ракет, а также 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боеголовок.

Срок договора был продлен по инициативе нового президента США Джо Байдена – его пролонгировали на пять лет без каких-либо дополнительных условий.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Жители Грузии устали от действующего в стране комендантского часа
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться