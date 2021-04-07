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Анатолий Антонов

Когда посол России вернется в США?

© photo: Sputnik / Mikhailn Turgiev
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210407/251394589/Kogda-posol-Rossii-vernetsya-v-SShA.html

Москва ожидает, что Вашингтон сможет продемонстрировать стремление нормализации двухсторонних отношений

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов, который приехал в Москву на консультации, в ближайшее время не вернется в Вашингтон, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Антонов вернулся в Москву 21 марта – МИД пригласил его для консультаций и анализа отношений с США после интервью американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей.

"Это не вопрос ближайших дней... Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", – сказал он.

В своем скандальном интервью Байден также пообещал, что российский лидер "заплатит за вмешательство" в выборы в США. В МИД России подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации российско-американских отношений и определить пути выправления связей, которые Вашингтон, по сути, завел в тупик.

В Москве Антонов провел встречи, в частности, в МИД, Госдуме и Совете Федерации. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, решение о возвращении посла в Вашингтон будет принимать президент.

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Теги:
США, Россия

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