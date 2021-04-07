Глава МИД России допустил участие ЕС в Большом евразийском партнерстве

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в усилении взаимодействия с партнерами в Евразии

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Большое евразийское партнерство открыто для Евросоюза, передает РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2016 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.

"Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза", – сказал он в интервью пакистанскому изданию News International.

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в усилении взаимодействия с пакистанскими, индийскими и другими партнерами в Евразии из-за наличия общих интересов: обеспечения безопасности и повышения качества жизни.

По словам министра, осуществление этой инициативы не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но и поможет в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.

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