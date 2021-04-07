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Премьер-министр Никол Пашинян

Пашинян приехал в Москву на встречу с Путиным

© photo: Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Грузия
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Глава правительства Армении проведет переговоры с российским руководством

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Москве, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Мане Геворкян. 

Вентиль на трубопроводе. Архивное фото
© photo: Sputnik / Stringer
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Глава армянского правительства обсудит с президентом России Владимиром Путиным ключевые вопросы повестки двусторонних отношений, в частности, торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение.

В повестку дня встречи премьер-министра Армении и президента России также включены вопросы, связанные с осуществлением положений трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября, процессом их реализации и вопросами гуманитарного характера.

"Что касается тем для переговоров – это, конечно, двусторонняя повестка дня, у нас работает активно межправкомиссия, это и интеграционные процессы, мы имеем тесное сотрудничество, взаимодействие и в рамках СНГ, и в рамках Евразэс, и ОДКБ", – сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. Тогда было заявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Встреча глав МИД РФ и Германии С. Лаврова и Х. Мааса
photo: courtesy of Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Лавров проведет встречи с главами МИД Армении и Азербайджана

В соответствии с данным соглашением, подразделения Азербайджанской армии вошли в Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вместе с этим вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора расположен российский миротворческий контингент.

В течение ближайших трех лет будет установлен план строительства нового пути по Лачинскому коридору для обеспечения связи между Арменией и Ханкенди. Внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся на территории Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Ожидается разблокировка экономических и транспортных связей. Будет обеспечено транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

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