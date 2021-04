Пашинян приехал в Москву на встречу с Путиным

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Москве, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Мане Геворкян.

Глава армянского правительства обсудит с президентом России Владимиром Путиным ключевые вопросы повестки двусторонних отношений, в частности, торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение.

В повестку дня встречи премьер-министра Армении и президента России также включены вопросы, связанные с осуществлением положений трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября, процессом их реализации и вопросами гуманитарного характера.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. Тогда было заявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.