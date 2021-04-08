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Белый Дом в Вашингтоне, США

США планируют высылку российских дипломатов - СМИ

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210408/251401368/SShA-planiruyut-vysylku-rossiyskikh-diplomatov---SMI.html

Возможные шаги Штатов могут включать высылку российских дипломатов, которых они считают "сотрудниками разведки"

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Вашингтон рассматривает вопрос о выдворении российских дипломатов, а также введении новых санкциях против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Экран с результатами президентских выборов в США
© REUTERS / ISSEI KATO
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Источники Bloomberg отметили, что официальные лица администрации Джо Байдена завершили обзор хакерской атаки через SolarWinds и вмешательства в выборы в стране.

Источники отмечают, что возможные шаги Штатов могут включать ограничительные меры и высылку российских дипломатов, которых они считают "сотрудниками разведки".

Один из собеседников заявил, что "ответ" Вашингтона, вероятно, будет состоять из нескольких элементов, включая "санкции в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину и агентств, якобы связанных с вмешательством в выборы в США".

Кибератаки и "вмешательство" в выборы

В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) распространило совместное заявление ФБР и ряда других американских структур. Согласно публикации, за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Как предположили в Вашингтоне, цель атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения в Штатах, состояла в получении разведданных. Однако впоследствии сообщалось, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Пользователь за компьютером печатает на клавиатуре
© CC0 / Pixabay
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции": будут применяться "видимые и невидимые" инструменты.
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News пообещал, что Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в американские выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял о непричастности Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова также подчеркивала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

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