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Красная площадь в сумерках

Россия готова к худшим сценариям развития отношений с США – Кремль

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
Политика
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По словам пресс-секретаря российского президента, непредсказуемость отношений России и США сохраняется, что очень плохо

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Москва готова к худшим сценариям развития отношений с США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной высылке российских дипломатов. Об этом пишет РИА Новости

Белый Дом в Вашингтоне, США
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
США планируют высылку российских дипломатов - СМИ

Ранее в СМИ стали появляться сценарии новых санкций США в отношении России, в частности, сказано, что Вашингтон может выслать российских дипломатов.

"Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии. Но в целом, видите, получается, что у нас, скажем так, вопросов, которые вы задаете по российско-американским отношениям, гораздо больше, чем объем этих отношений", – сказал Песков, отвечая на вопрос, изучает ли Россия сценарии новых санкций и готовится ли противостоять новым рестрикциям.

Он также добавил, что, безусловно, непредсказуемость отношений России и США сохраняется, "и это очень плохо".

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