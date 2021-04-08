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Сергей Лавров

Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой

photo: Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Политика
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Sputnik Грузия
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Глава российского внешнеполитического ведомства раскритиковал политику Вашингтона в отношении Москвы

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "тупой" и тупиковой линию Вашингтона в отношении Москвы, передает РИА Новости.

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Российский дипломат сделал заявление по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане.

"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", – сказал министр.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ.

В России не раз отвергали все эти обвинения, называя их бездоказательными.

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Теги:
США, Россия, Сергей Лавров

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