Лавров назвал политику США в отношении России тупой и тупиковой

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "тупой" и тупиковой линию Вашингтона в отношении Москвы, передает РИА Новости.

Россия готова к худшим сценариям развития отношений с США – Кремль>>

Российский дипломат сделал заявление по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане.

"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", – сказал министр.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ.

В России не раз отвергали все эти обвинения, называя их бездоказательными.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале