Иск на миллионы: экс-президент Армении подал в суд на Пашиняна

ТБИЛИСИ, 8 апр – Sputnik. Экс-президент Армении Роберт Кочарян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката второго президента Айка Алумяна.

Иск представлен 7 апреля, он направлен судье суда общей юрисдикции Еревана Артуру Мкртчяну.

На сайте судебно-правовой информации сообщается, что Кочарян требует обязать Пашиняна публично опровергнуть некоторые заявления об экс-президенте и выплатить компенсацию в размере 4 миллионов драмов (порядка 8 тысяч долларов).

По словам адвоката, речь идет о заявлениях премьера от 1 марта 2021 года.

"1 марта Пашинян выступил на площади Республики, позволив себе заявление, которые мы расцениваем как клеветническое и нарушающее презумпцию невиновности. Некоторые вещи преподносились не как его оценочные суждения, а доказанные факты", — сказал Алумян.

В ходе митинга Пашинян, касаясь дела "1 марта", заявил, что люди, "выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать". Кроме того, он заявил, что дело "1 марта" раскрыто.

Судья общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян 6 апреля приняла решение о прекращении уголовного дела о "1 марта", поскольку Конституционный суд признал антиконституционной статью 300.1 (свержение конституционного строя), по которой и было предъявлено обвинение второму президенту Роберту Кочаряну и ряду бывших чиновников.

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считал обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу по той же статье проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Хачатуров и Оганян были полностью оправданы судом.

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