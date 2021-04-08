В Германии призвали дать ответ "войне" США против "Северного потока – 2"

Ранее оператор "Северного потока 2" сообщал о подозрительной активности военных кораблей, самолетов, вертолетов иностранных государств в районе строительства газопровода в Балтийском море

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. США ведут войну против экономических проектов союзников в Европе, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Вальдемар Гердт, комментируя ситуацию вокруг строительства газопровода "Северный поток – 2".

Ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2". Роль спецпосланника, по данным издания, предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.

"Все это в очередной раз обнажает политическую стратегию США под руководством новой команды Байдена – "команды войны" по отношению к конкурирующим экономическим проектам Европы. Это противоречит и собственным интересам США как страны, и американского бизнеса", – считает Гердт.

По его словам, в случае назначения "человека, причастного к украинскому Нафтогазу", Амоса Хохштейна на эту должность, речь идет прямо об "уничтожении конкурента с помощью политических, но не исключено, что и военных мероприятий".

"Если мы сейчас не дадим этому должную оценку, это может привести к серьезным мировым проблемам. Пора бы всем консервативно-патриотическим силам объединиться и указать на свое место этой оголтелой политико-военной клике капиталистов американского типа, которые защищают интересы исключительно концернов и мультиглобальных объединений, а не государства и народа", – заявил депутат бундестага ФРГ.

"Северный поток – 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: 120 – в водах Дании и 28 – Германии.